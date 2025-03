Exportações devem crescer 8% e fortalecer o Brasil como maior produtor

Momento MT |Do R7

A safra brasileira de soja segue em expansão, com previsão de exportações alcançando 107 milhões de toneladas em 2025, representando um crescimento de 8% em relação ao volume registrado em 2024. Os dados, divulgados pela consultoria Safras & Mercado, mantêm as estimativas anteriores e refletem o fortalecimento do Brasil como principal fornecedor global da oleaginosa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre o crescimento das exportações brasileiras!

