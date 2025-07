Exportações disparam e colocam o Brasil entre os 3 maiores produtores mundiais

O Brasil encerrou o primeiro semestre de 2025 com uma performance surpreendente nas exportações de feijão. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o país embarcou 137 mil toneladas do grão entre janeiro e junho, o que representa um salto de 89% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento expressivo ocorre em meio a um cenário doméstico de queda nos preços, avanço da colheita e excesso de oferta, refletindo os contrastes de uma cadeia produtiva que busca se consolidar no mercado internacional, mas ainda enfrenta desafios estruturais dentro das fronteiras.

Para saber mais sobre essa ascensão do Brasil no mercado global de feijão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: