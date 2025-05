Exportações do agro mineiro batem recorde e mostram força do setor O agronegócio de Minas Gerais alcançou um resultado histórico em 2024, com exportações que somaram R$ 97,5 bilhões, o maior valor já...

O agronegócio de Minas Gerais alcançou um resultado histórico em 2024, com exportações que somaram R$ 97,5 bilhões, o maior valor já registrado na série histórica. Os dados fazem parte da 16ª edição do Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), que analisa o desempenho do setor no comércio internacional entre 2019 e 2024.

Para saber mais sobre esse marco impressionante e o impacto do agronegócio mineiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: