Exportações do Sul somam R$ 71,9 bilhões e registram recorde histórico

Entre janeiro e julho de 2025, o Paraná movimentou cerca de R$ 71,9 bilhões em vendas ao exterior, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento

Momento MT|Do R7

Entre janeiro e julho de 2025, o Paraná movimentou cerca de R$ 71,9 bilhões em vendas ao exterior, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). O Estado superou o Rio Grande do Sul (R$ 61,6 bilhões) e Santa Catarina (R$ 38,5 bilhões), ficando em quinto lugar no ranking nacional de exportações.

