EXPORTAÇÕES: Representantes de Mato Grosso promovem a pecuária do estado na Europa Uma comitiva de Mato Grosso esteve na Holanda, Bélgica e França nesta semana com o objetivo de promover a cadeia produtiva da pecuária...

Uma comitiva de Mato Grosso esteve na Holanda, Bélgica e França nesta semana com o objetivo de promover a cadeia produtiva da pecuária estadual, destacando projetos voltados à sustentabilidade e buscando ampliar as exportações para mercados europeus. Os representantes mato-grossenses foram recebidos por autoridades locais e participaram do Brazilian Day 2025 — evento promovido pela Embaixada do Brasil na Holanda, em parceria com o Rabobank, instituição financeira centenária e referência global no agronegócio.

