Exposição Coisa de Preta traz oficinas, rodas de conversa e atrações culturais em Cuiabá

A exposição Coisa de Preta, que contará com oficinas, rodas de conversa, exposição de 20 mulheres pretas cuiabanas e outras atrações culturais, ocorre a partir desta sexta-feira (25.7), às 19h, na Casa das Pretas, em Cuiabá. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Viver Cultura-Identidades, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). A ação celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha em Cuiabá, honrando a presença e a potência de 20 mulheres pretas cuiabanas, que foram registradas pelas lentes da educadora e fotógrafa Míria Ramos, que também é a proponente do projeto.

