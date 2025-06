Exposição de arte, festa junina e oficinas: confira a programação do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso para o mês de junho

Momento MT |Do R7

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso divulgou uma programação especial para o mês de junho, que contará com uma festa junina, oficinas e outras atrações no espaço cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Neste domingo (8.6), o museu inicia, às 10h, a exposição “Cuiabá 306 anos: História, Arte e Cultura”, do artista Carlos Pina.

