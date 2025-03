Exposição de arte, palestras e homenagens marcam início do Mês da Mulher A força da mulher retratada em tela. A força feminina no olhar. O cuidado e a prevenção como alertas. Tudo isso esteve reunido em um...

A força da mulher retratada em tela. A força feminina no olhar. O cuidado e a prevenção como alertas. Tudo isso esteve reunido em um único espaço ontem, 05 de março, no início da celebração do Mês da Mulher 2025. Abrindo a programação do mês, o Centro Histórico-Cultural Benjamin Raiser recebeu a exposição de arte “FEMINILIART: Mulheres em Tela” dos artistas Jéssica Escobar e Ari Carvalho. Na oportunidade as médicas ginecologistas Maria Teresa Saraiva de Souza e Maria Cristina Lousada, estiveram no espaço para a palestra “40+”; já a servidora pública Adriana Tavares de Souza tratou do tema “Evoluir sempre, culpar-se nunca”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações do Mês da Mulher!

