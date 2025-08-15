Exposição de desenhos será realizada no Ganha Tempo da Zona Leste Na próxima segunda-feira (18), a partir das 8h, o Ganha Tempo da Zona Leste receberá a exposição de desenhos Expo Arte, do artista...

Na próxima segunda-feira (18), a partir das 8h, o Ganha Tempo da Zona Leste receberá a exposição de desenhos Expo Arte, do artista Valcir Correio Theodoro, com o tema “Desenho à mão em cada traço”. A mostra reúne cerca de 40 obras produzidas pelo artista e é realizada pela Valtheos Arte, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) – Festival da Cultura, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Sorriso. A visitação será aberta ao público no horário de funcionamento do Ganha Tempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: