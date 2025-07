Exposição destaca mulheres negras que rompem barreiras na ciência Djamila Ribeiro, Gladys West e Sonia Guajajara são apenas três das grandes mentes femininas celebradas na mostra “Mulheres Negras nas... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h57 ) twitter

Djamila Ribeiro, Gladys West e Sonia Guajajara são apenas três das grandes mentes femininas celebradas na mostra “Mulheres Negras nas Ciências”, que teve início na tarde desta segunda-feira (21, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. A exposição é uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (25 de julho). Em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e com o projeto de extensão “Mulheres nas Ciências”, a ação destaca trajetórias que romperam barreiras e abriram caminhos para as próximas gerações. Como ressaltou a subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Gestão, Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, “a importância dessa mostra é sensibilizar e conscientizar sobre um caminho já trilhado por muitas mulheres inspiradoras, que nos dão esperança por um mundo mais inclusivo, mas também nos alertam de que ainda há uma longa caminhada pela frente”. Para saber mais sobre essa importante iniciativa e as histórias inspiradoras que ela traz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Carreta tecnológica vai atender alunos neste segundo semestre em Várzea Grande

