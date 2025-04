Exposição do Sansão Gigante encerra com quase 20 mil visitantes A exposição do Sansão Gigante, personagem da Turma da Mônica, registrou 19.146 mil visitantes durante os 16 dias em que esteve instalada...

A exposição do Sansão Gigante, personagem da Turma da Mônica, registrou 19.146 mil visitantes durante os 16 dias em que esteve instalada na área externa do Museu do Rio e Aquário Municipal, localizado na Orla do Porto, em Cuiabá.

