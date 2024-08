Exposição “Fotocênicas” promete encantar em Cuiabá neste sábado

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, convida para o lançamento da exposição fotográfica ‘Fotocênicas’, do artista Fred Gustavos, que acontece neste sábado (3), às 16h, no Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (Misc).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.