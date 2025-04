Exposição no Congresso destaca vida e obra de J.Borges, mestre da xilogravura Mais de 70 peças do mestre da xilogravura e do cordel J. Borges estão expostas ao público a partir desta quinta-feira (24) no Salão... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h01 ) twitter

Abertura da Exposição 90 anos de J. Borges. Primeiro Secretário, Dep. Carlos Veras (PT-PE) Momento MT

Mais de 70 peças do mestre da xilogravura e do cordel J. Borges estão expostas ao público a partir desta quinta-feira (24) no Salão Negro do Congresso Nacional. A exposição “J. Borges: Poesia e Arte” apresenta matrizes, gravuras e dezenas de folhetos de cordel e publicações ilustradas pelo artista popular pernambucano. No ano em que completaria 90 anos de nascimento, essa é a primeira mostra individual em espaço público desde sua morte em julho de 2024.

