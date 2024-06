Exposição no Congresso Nacional celebra 150 anos de arte ítalo-brasileira

Foi inaugurada nessa terça-feira (25) a exposição Oltreoceano — 150 anos de arte ítalo-brasileira — que celebra a imigração italiana no Brasil com 35 obras, de 33 artistas, em diversas linguagens. A mostra é aberta ao público e fica no Salão Negro do Congresso Nacional até o dia 14 de julho.

