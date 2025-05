Exposição no Morro da Caixa D’Água celebra ícones da cultura cuiabana Celebrando a força da cultura cuiabana por meio da arte e da saúde mental, a exposição “Saúde Mental, Arte e Liberdade” foi inaugurada... Momento MT|Do R7 13/05/2025 - 18h08 (Atualizado em 13/05/2025 - 18h08 ) twitter

Celebrando a força da cultura cuiabana por meio da arte e da saúde mental, a exposição "Saúde Mental, Arte e Liberdade" foi inaugurada com emoção no Museu do Morro da Caixa D'Água Velha, em Cuiabá. A mostra inicia nesta terça-feira e destaca esculturas de personalidades simbólicas da capital como o poeta Manoel de Barros, o lendário ambulante Zé Bolo Flô e a irreverente Maria Taquara, criadas por pacientes da rede pública de saúde mental. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa emocionante celebração da cultura cuiabana!

