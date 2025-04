Exposição ‘Sansão Gigante’ entra na última semana em Cuiabá Faltam apenas sete dias para o fim da exposição do Sansão Gigante, personagem da Turma da Mônica, instalado na área externa do Museu... Momento MT|Do R7 15/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faltam apenas sete dias para o fim da exposição do Sansão Gigante, personagem da Turma da Mônica, instalado na área externa do Museu do Rio, localizado na Orla do Porto, em Cuiabá. A exposição segue aberta até 21 de abril, garantindo a alegria da criançada durante todo o período da Páscoa. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa incrível exposição e as atividades especiais para crianças autistas! Leia Mais em Momento MT: Justiça determina desocupação de área do município

Junta do Serviço Militar de Rondonópolis convoca jovens nascidos em 2007 para alistamento

PGJ prestigia posse de procurador-geral de Justiça do Pará