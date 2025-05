Exposição “Saúde Mental, Arte e Liberdade” estreia na segunda-feira (12)

A exposição “Saúde Mental, Arte e Liberdade”, que terá trabalhos realizados por pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), estreia nesta segunda-feira (12.4), a partir das 15h30, no Museu do Morro da Caixa D’Água Velha em Cuiabá. Com apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a iniciativa realizada pelo Instituto Elevar, tem como objetivo explorar e iluminar as complexidades da saúde mental, por meio da arte.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante exposição!

Leia Mais em Momento MT: