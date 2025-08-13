Expositores destacam sucesso de vendas na Feira de Agricultura Familiar
A Feira da Agricultura Familiar e Solidária, realizada na segunda-feira (11), na Praça Alencastro, foi um sucesso de vendas. Mais intimista...
A Feira da Agricultura Familiar e Solidária, realizada na segunda-feira (11), na Praça Alencastro, foi um sucesso de vendas. Mais intimista, a 9ª edição se destacou por praticamente ter zerado os estoques de produtos disponíveis. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat), visa fortalecer a economia local e incentivar o consumo de produtos regionais. Para mais detalhes sobre o sucesso do evento e as experiências dos expositores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Feira da Agricultura Familiar e Solidária, realizada na segunda-feira (11), na Praça Alencastro, foi um sucesso de vendas. Mais intimista, a 9ª edição se destacou por praticamente ter zerado os estoques de produtos disponíveis. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat), visa fortalecer a economia local e incentivar o consumo de produtos regionais.
Para mais detalhes sobre o sucesso do evento e as experiências dos expositores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: