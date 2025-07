Extensão de rede leva mais água e pressão à região do Colinas Verdejantes Obra interliga sistemas e beneficia diretamente moradores do Colinas, Cohab João Baracat e bairros vizinhos O Departamento de Água... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 14h58 ) twitter

Obra interliga sistemas e beneficia diretamente moradores do Colinas, Cohab João Baracat e bairros vizinhos O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) está executando um importante obra de extensão de rede com 1.800 metros de nova tubulação para reforçar o abastecimento de água na região do Colinas Verdejantes. A intervenção conecta o sistema da Estrada do Capão ao setor que atende o bairro, oferecendo uma solução concreta para antigos problemas de baixa pressão e interrupções no fornecimento.

Para mais detalhes sobre essa importante obra e seus benefícios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

