Fabi Frota exibe corpo torneado em ensaio para Carnaval 2025: ‘Madrinha de camarote’

A musa fitness Fabi Frota, realizou um ensaio fotográfico no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo e compartilhou com os seguidores nas redes sociais. Com passagens por diferentes escolas de samba, a esposa do ator Alexandre Frota, que atualmente é vereador na cidade de Cotia (SP), vai participar do Carnaval 2025 como madrinha de um camarote.

