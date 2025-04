Fabiana Justus e as filhas Chiara e Sienna desfila em evento fashion: ‘Deram um show’ A empresária e influenciadora Fabiana Justus, de 38 anos de idade, desfilou com as filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, de 6 anos, em...

A empresária e influenciadora Fabiana Justus, de 38 anos de idade, desfilou com as filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, de 6 anos, em evento de moda da Petit Cherie, no Fashion Week Kids, no hotel Rosewood, na manhã deste domingo (6), em São Paulo. Na passarela, ela usou uma calça cinza e top branco, enquanto a duplinha deu um show de fofura com duas trocas de look: primeiro com vestidos rosas e depois com looks brancos combinando.

