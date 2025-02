Faccionado com diversas passagens criminais é preso por tráfico em Peixoto de Azevedo Policiais militares do 22º Batalhão prenderam, na noite desta quarta-feira (22.1), um homem, de 23 anos, com 32 porções de maconha... Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 23/01/2025 - 13h27 ) twitter

Policiais militares do 22º Batalhão prenderam, na noite desta quarta-feira (22.1), um homem, de 23 anos, com 32 porções de maconha e cocaína, durante uma abordagem em Peixoto do Azevedo. Os militares identificaram que ele seria integrante de uma facção criminosa e possui diversas passagens criminais por ameaça, tráfico e uso ilícito de drogas, desobediência e vias de fato.

Saiba mais sobre essa ocorrência e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

