Faccionado de alta periculosidade é preso pela Polícia Civil em Sinop Um criminoso, de alta periculosidade, com extensa ficha criminal foi capturado pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (14.3), em ação... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 14/03/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um criminoso, de alta periculosidade, com extensa ficha criminal foi capturado pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (14.3), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop. Identificado como integrante de facção criminosa, o foragido estava com mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Sinop. O mandado de prisão preventiva foi decretado com base em investigação policial que apontou o envolvimento do criminoso no roubo de um veículo de um casal de idosos. Na ocasião, além de ter o automóvel subtraído, as vítimas foram amarradas e obrigadas a realizar transferência Pix no valor de R$ 15 mil. O faccionado possui diversas passagens por envolvimento em crimes de tráfico de drogas, roubo de cargas e roubo com restrição de liberdade da vítima. Após ter o mandado de prisão cumprido, o suspeito foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça. Saiba mais sobre essa prisão impactante e suas implicações no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende e autua mulher por atendimentos oftalmológicos irregulares em Comodoro

Competições esportivas de diferentes modalidades ocorrem neste fim de semana com o apoio do Governo de MT

“Mobilidade urbana vai além do BRT”, afirma Wilson Santos ao defender um plano viário para Cuiabá