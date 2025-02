Momento MT |Do R7

Faccionado é preso pela PM em flagrante por tentativa de feminicídio Policiais militares do 10º Batalhão prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (17.1), um homem de 25 anos por tentativa de feminicídio...

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (17.1), um homem de 25 anos por tentativa de feminicídio contra a esposa, de 21 anos, no bairro Novo Colorado, em Cuiabá. A vítima foi esfaqueada nas costas, após uma discussão com o suspeito. O indivíduo possui diversas passagens criminais, era monitorado por tornozeleira eletrônica e integrante de uma facção criminosa.

