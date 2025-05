Faccionados com diversas passagens criminais morrem em confronto com a Polícia Militar Equipes militares do Grupo de Apoio do 2º Batalhão e do Núcleo de Polícia Militar de Torixoréu apreenderam, na noite desta segunda-...

Equipes militares do Grupo de Apoio do 2º Batalhão e do Núcleo de Polícia Militar de Torixoréu apreenderam, na noite desta segunda-feira (26.5), duas armas de fogo e três tabletes de maconha, em uma residência, no bairro Castro Alves. Durante abordagem, as equipes entraram em confronto com dois faccionados. Eles foram baleados, socorridos até uma unidade de saúde e vieram à óbito. Os suspeitos foram identificados como Jhonatan Soares Santos, de 19 anos e Paulo Roberto Medeiros Malagut Filho, de 23 anos. A dupla possui longa ficha criminal com tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, cumprimento de mandado de prisão, uso de entorpecentes, ameaça, lesão corporal e perturbação do sossego.

