Faccionados entram em confronto com a Força Tática e morrem em Cuiabá Dois integrantes de uma facção criminosa entraram em confronto com uma equipe da Força Tática do 1º Comando Regional, na madrugada...

Momento MT|Do R7 30/01/2025 - 12h08 (Atualizado em 30/01/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share