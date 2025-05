Faccionados são presos em flagrantes por tráfico de drogas e estelionato em Várzea Grande

Três integrantes de uma facção criminosa foram presos, na noite desta sexta-feira (16.5), por policiais militares do Grupo de Apoio do 4º Batalhão, em Várzea Grande. As equipes apreenderam 65 porções de maconha, meio tablete do mesmo entorpecente, 45 chips telefônicos, sete celulares, três munições e outros materiais para embalagem das drogas. Durante rondas pelo bairro Jardim Potiguar, os policiais militares flagraram o motorista de um veículo Fox, em alta velocidade. Após perseguição, o condutor foi abordado e detido. Ele estava acompanhado do irmão.

