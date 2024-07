Facilidade na Justiça: Nova Lei Alivia Burocracia em Recursos Judiciais

Momento MT |Do R7

A falta de comprovação de feriados locais deixará de ser um empecilho para a análise de recursos apresentados em processos judiciais. Foi publicada nesta quarta-feira (31) no Diário Oficial da União, a Lei 14.939, de 2024, que dispensa essa apresentação no ato da interposição do recurso.

