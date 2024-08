Facilitação de Crédito: CMO em Votação Crucial para o Sul

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) pode votar nesta quarta-feira (14), às 19h, o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 25/2024, que dispensa as agências de fomento de cumprir alguns requisitos para conceder crédito em municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.