Fagundes comemora: duplicação da BR-163 sai do papel após intensa articulação

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) participou nesta sexta-feira (18) do lançamento das obras de duplicação da BR-163 no trecho que liga o Trevo do Lagarto, em Várzea Grande, até o município de Jangada. Serão 56 quilômetros de asfalto duplicado, com investimento superior a R$ 400 milhões pela concessionária Nova Rota do Oeste.

