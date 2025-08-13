Faissal cobra transparência da Energisa e atuação de órgãos reguladores sobre negativas a pedidos de conexão de miniusinas solares O deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) apresentou, na sessão desta quarta-feira (13/08/2025) da Assembleia Legislativa de Mato...

O deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) apresentou, na sessão desta quarta-feira (13/08/2025) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), três requerimentos dirigidos à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), à Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT) e à concessionária Energisa Mato Grosso, com cópia ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). As proposições tratam das negativas da concessionária a pedidos de conexão de projetos de minigeração distribuída — as chamadas miniusinas solares — no estado.

