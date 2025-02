Faissal e Paula Calil visitam “Casa do Autista” e destacam importância do local O deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) esteve na manhã desta sexta-feira (7), juntamente com a vereadora e presidente da Câmara... Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h07 ) twitter

O deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) esteve na manhã desta sexta-feira (7), juntamente com a vereadora e presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Paula Calil (PL), na “Casa do Autismo”. O local foi criado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado de Mato Grosso (Sindmat) para atender famílias que tenham portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e os parlamentares foram recepcionados pelo presidente da entidade, Eleus Amorim.

