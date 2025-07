Faissal propõe isenção de ICMS para produtos destinados a mulheres que passaram por mastectomia Com foco em justiça tributária e cuidado com a saúde da mulher, o deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) protocolou, na Assembleia...

Com foco em justiça tributária e cuidado com a saúde da mulher, o deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) protocolou, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), uma indicação ao Governo do Estado acompanhada de anteprojeto de lei que propõe a isenção de ICMS na compra de itens têxteis destinados a mulheres submetidas à mastectomia em razão do câncer.

