Faissal solicita melhorias para rodovias estaduais em Mato Grosso
05/02/2025 - 17h08

O deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) apresentou várias indicações na sessão da manhã desta quarta-feira (5), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), onde pede a realização de tapa-buracos. De acordo com os requerimentos, serão atendidas seis rodovias estaduais que cortam o estado e que são importantes rotas para o escoamento da produção do agronegócio e para o turismo mato-grossense. Saiba mais sobre as solicitações de Faissal e a importância dessas rodovias para a economia local consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: MT Saúde disponibiliza canal exclusivo de atendimento para pacientes oncológicos

