Fake news, voto impresso e quarentena: os nós políticos do novo Código Eleitoral A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) pode retomar no segundo semestre a votação do novo Código Eleitoral (PLP 112/2021), adiada...

Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h38 ) twitter

