Faltam 5 dias para o “Dia D” da Campanha de Vacinação Antirrábica no Diamantino Histórico

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia em cinco dias a ação do Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, na região do Diamantino Histórico. A mobilização está marcada para o próximo sábado, 16 de agosto, das 08h às 16h, e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal de cães e gatos no município.

