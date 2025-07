Momento MT |Do R7

Faltas em consultas e exames prejudica pacientes que aguardam atendimentos em Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforça à população a importância de manter os dados do Cartão...

A Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforça à população a importância de manter os dados do Cartão SUS sempre atualizados. A atualização cadastral permite que o sistema de regulação localize com facilidade os usuários, facilite os agendamentos e evite o desperdício de vagas, beneficiando milhares de pessoas que aguardam por consultas, exames ou procedimentos cirúrgicos no Sistema Único de Saúde (SUS).

