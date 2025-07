Família busca socorro no quartel e bombeiros salvam recém-nascida engasgada O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) salvou, nesta terça-feira (15.7), uma recém-nascida que se engasgou com água durante... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 13h38 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) salvou, nesta terça-feira (15.7), uma recém-nascida que se engasgou com água durante o banho, no município de Alta Floresta (a 790 km de Cuiabá). A equipe da 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar (7ª CIBM) foi surpreendida com a chegada repentina de um casal no quartel, em desespero, carregando a bebê já engasgada e com dificuldades para respirar. Diante da urgência, os bombeiros militares iniciaram imediatamente a manobra de Heimlich adaptada para lactentes, conseguindo desobstruir as vias aéreas e restabelecer a respiração da criança. Após os primeiros socorros, a bebê foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão. Saiba mais sobre esse emocionante resgate e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sorteio da Nota Cuiabana é transferido para o dia 23

