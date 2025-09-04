Família espera há 23 anos por justiça
O crime que mudou uma família Há 23 anos, a vida de uma família tradicional cuiabana foi despedaçada por um crime brutal. Rivelino...
O crime que mudou uma família Há 23 anos, a vida de uma família tradicional cuiabana foi despedaçada por um crime brutal. Rivelino Brunini, radialista de 32 anos, foi executado com sete tiros. Ao lado dele, Fauze Rachid, amigo da família, também foi atingido e morreu. O episódio marcou uma geração e até hoje ecoa como ferida aberta.
