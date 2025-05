Família morre atropelada por caminhonete durante pescaria em Porto Alegre do Norte

Momento MT |Do R7

Cinco pessoas morreram na tarde deste final de semana, após serem atropeladas por uma caminhonete no distrito de Nova Floresta, em Porto Alegre do Norte (MT). As vítimas estavam pescando à beira de um barranco quando o veículo saiu da pista e atingiu o grupo.

