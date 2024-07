Famílias de Campo Verde garantem sonho da casa própria com programa habitacional

Cento e cinquenta famílias já assinaram o contrato para aquisição de um apartamento pelo Programa SER Família Habitação, modalidade Entrada Facilitada, em Campo Verde. Elas foram contempladas com subsídios de até R$ 20 mil do Governo de Mato Grosso para serem aplicados na entrada do imóvel, que está em fase de construção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.