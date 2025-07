Famílias em situação de vulnerabilidade podem se cadastrar no Programa Ser Família até o dia 14 Podem se cadastrar no programa famílias com renda per capita de até R$ 218,00 A Secretaria Municipal de Assistência Social de Sorriso...

03/07/2025 - 10h56

