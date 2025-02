Famílias recebem assistência conjunta da Prefeitura de Cuiabá e Governo do Estado As famílias afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias no bairro São Mateus receberam, na tarde desta sexta-feira (17), cobertores...

As famílias afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias no bairro São Mateus receberam, na tarde desta sexta-feira (17), cobertores, cestas básicas e kits de higiene e limpeza. Essa iniciativa foi resultado de uma ação conjunta entre a Prefeitura de Cuiabá e o Governo do Estado, representada pela primeira-dama municipal, Samantha Iris, e pela primeira-dama estadual, Virgínia Mendes. A entrega ocorreu na Creche Municipal São Mateus e contou com a presença do prefeito, Abilio Brunini.

