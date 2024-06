Fapemat e CAPES investem R$ 15,7 milhões em pós-graduação de MT

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat) assinou um termo de cooperação técnica com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação, para investir R$ 15,7 milhões em pós-graduação no Estado.

