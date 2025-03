Faro destaca crescimento econômico do país e defende aumento na isenção do IR

Momento MT |Do R7

O senador Beto Faro (PT-PA) afirmou, em pronunciamento nesta quarta-feira (19), que o crescimento da economia brasileira reflete os acertos da política econômica do governo. Ele citou os dados do Banco Central, que apontam um aumento de 0,9% no Índice de Atividade Econômica em janeiro, e destacou medidas que segundo ele impulsionam esse resultado, como investimentos em infraestrutura, fortalecimento de programas sociais e estímulos à indústria e ao comércio.

