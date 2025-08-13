Faturamento do café brasileiro cresce 36% e bate recorde histórico O café brasileiro segue quebrando recordes no mercado internacional. Entre janeiro e julho deste ano, as exportações renderam cerca...

O café brasileiro segue quebrando recordes no mercado internacional. Entre janeiro e julho deste ano, as exportações renderam cerca de R$ 46 bilhões, o maior valor já registrado para o período, resultado 36% superior ao obtido no mesmo intervalo de 2024. O desempenho foi impulsionado pela valorização do produto no mercado externo, com preços médios em patamares elevados diante de um cenário de oferta global ajustada.

