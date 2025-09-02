Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos A recém-formada federação União Progressita, integrada pelo União Brasil e pelo PP, anunciou nesta terça-feria (02) a saída da base...

A recém-formada federação União Progressita, integrada pelo União Brasil e pelo PP, anunciou nesta terça-feria (02) a saída da base do governo no Congresso Nacional. O grupo determinou que todos os filiados com mandato que possuem algum cargo na administração federal renunciem à suas funções, incluindo os ministros de Estado. O União Brasil tem 59 deputados, e o PP tem 50.

