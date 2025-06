Feira Cultura, Sabor e Arte ocorre hoje na Secretária Municipal de Cultura A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Cultura, promove nesta segunda-feira a II Edição da Feira Cultura, Sabor... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h37 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Cultura, promove nesta segunda-feira a II Edição da Feira Cultura, Sabor e Arte, um evento dedicado ao fomento da produção cultural e artística da Capital. A feira, em clima de Arraiá, será realizada nesta segunda-feira (30), das 9h às 17h, no saguão do antigo Clube Feminino, sede da Secretaria de Cultura, e reunirá artistas, artesãos, produtores gastronômicos e empreendedores culturais que dedicam suas vidas ao segmento. Trata-se de uma ferramenta fundamental de valorização da cadeia produtiva cultural. E, para quem gosta da comida regional, haverá opções para o almoço desta segunda-feira.

