Feira Cultural do Japão chega ao Museu do Rio em setembro O Museu do Rio, um dos pontos turísticos mais tradicionais de Cuiabá, será o cenário da Feira Cultural do Japão, que acontece de 4...

O Museu do Rio, um dos pontos turísticos mais tradicionais de Cuiabá, será o cenário da Feira Cultural do Japão, que acontece de 4 a 7 de setembro de 2025 com gastronomia, arte e atrações típicas do Japão. O evento é promovido pela Associação Cultural Nipo-Brasileira de Cuiabá e Várzea Grande, com apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

