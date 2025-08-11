Feira da Agricultura Familiar movimenta Praça Alencastro nesta segunda A Praça Alencastro, no Centro, recebe nesta segunda-feira (11) mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar e Solidária, promovida...

A Praça Alencastro, no Centro, recebe nesta segunda-feira (11) mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar e Solidária, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho. O evento, já conhecido pela população e frequentadores, reúne mais de 40 produtores da região de Cuiabá e da Baixada Cuiabana, oferecendo uma variedade de produtos frescos vindos diretamente do campo, como frutas, hortaliças, queijos, doces, alimentos da gastronomia regional, artigos artesanais e diversas mudas de rosas do deserto.

